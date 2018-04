V Bruslju konferenca v podporo Siriji in regiji

Bruselj, 24. aprila - V Bruslju se danes začne dvodnevna konferenca EU in ZN v podporo Siriji in regiji, na kateri pričakujejo več kot 85 delegacij držav in organizacij. EU izpostavlja konferenco kot priložnost za oživitev političnega procesa za končanje vojne, ki traja že osmo leto. Sicer bo poudarek na humanitarni pomoči Siriji in regiji.