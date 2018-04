Regulirana bencin in dizel najdražje v približno treh letih

Ljubljana, 24. aprila - Ceni reguliranih pogonskih goriv, neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva zunaj omrežja avtocest in hitrih cest, sta se zvišali in dosegli najvišji ravni po avgustu 2015 oz. decembru 2014. Bencin se je podražil za 1,6 centa na 1,327 evra, dizel pa za 1,9 centa na 1,271 evra za liter.