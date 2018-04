Uprava Premogovnika Velenje zanika pritiske na zaposlene pri stavki

Velenje, 23. aprila - Uprava Premogovnika Velenje je zanikala vse navedbe in namigovanja, da je na čelu z generalnim direktorjem družbe Ludvikom Golobom ovirala sindikalne dejavnosti v času pred in med stavko prejšnji teden ter kakorkoli pritiskala ali grozila zaposlenim. Ob tem so v vodstvu podjetja zapisali tudi, da stavke ni podprlo več kot 95 odstotkov zaposlenih.