Damijan Janković v osebnem stečaju

Ljubljana, 23. aprila - Okrožno sodišče v Ljubljani je danes začelo postopek osebnega stečaja nad Damijanom Jankovićem, enem od dveh lastnikov Electe in sinom ljubljanskega župana Zorana Jankovića. Za upraviteljico je imenovalo Saro Pušenjak, upniki pa imajo do 23. julija čas za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic.