Pred novomeško upravno enoto zaplet pri zbiranju podpisov za kandidaturo na volitvah

Novo mesto, 23. aprila - Predstavnikom strank, ki so neposredno pri vhodu novomeške uprave enote zbirali podpise za kandidaturo na državnozborskih volitvah, tega tam danes niso dovolili. Načelnica Mateja Sotler Štor jih je prosila, naj se zaradi prometne varnosti od tam premaknejo na 200 metrov oddaljeno parkirno ploščad, predstavniki strank pa so to razumeli kot oviranje.