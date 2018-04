Zaradi cepljenja se z nekaterimi boleznimi sploh ne srečujemo več

Ljubljana, 23. aprila - Cepljenje je eden največjih uspehov sodobne medicine, je ob začetku evropskega in svetovnega tedna cepljenja poudarila Tatjana Mrvič s klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana. Prav zaradi cepljenja se v Sloveniji nekatere hude bolezni, kot je davica in otroška paraliza, ne pojavljajo več.