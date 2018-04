Mariborska Akademija distribucije obeležila svetovni dan zemlje

Maribor, 23. aprila - Akademija distribucije Elektra Maribor, ko so jo ustanovili ob lanski stoletnici začetka delovanja predhodnice omenjene družbe, je danes skupaj z mariborskim Domom starostnikov Danice Vogrinec in Srednjo elektro-računalniško šolo obeležila svetovni dan zemlje. Z njim so želeli poudariti, da planet ohranjajo nove tehnologije za vse generacije.