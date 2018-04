Policisti konec tedna na jugovzhodni meji prijeli 14 tujcev

Metlika, 23. aprila - Minuli konec tedna so policisti med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli 14 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo na območju Spodnje Preloke in Vidošičev. Devet državljanov Alžirije, štirje državljani Pakistana in državljan Tunizije so zaprosili za mednarodno zaščito, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.