S prirejanjem lažnih prometnih nesreč oškodovali več zavarovalnic

Kranj, 23. aprila - Kranjski kriminalisti so kazensko ovadili osem oseb, ki jih sumijo prirejanja prometnih nesreč na območju Kranja z namenom goljufanja zavarovalnic za izplačilo odškodnin. Zavarovalnice naj bi tako v letih 2015 in 2016 oškodovali za več kot 120.000 evrov, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.