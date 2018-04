S podelitvijo priznanj se je v CD sklenil festival Transgeneracije

Ljubljana, 23. aprila - S podelitvijo priznanj in predstavo Naj gre vse v pi v izvedbi Nika Škrleca v Štihovi dvorani se je v Cankarjevem domu CD) sklenil festival sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije. Na festivalu so se z gledališkimi in plesnimi predstavami ter likovnimi, fotografskimi, stripovskimi in videodeli predstavili dijaki iz vse Slovenije.