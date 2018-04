Muzikal Orlando o potovanju skozi čas in iskanju identitete

Ljubljana, 23. aprila - Sezono na velikem odru Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL) bo sklenil izvirni muzikal Orlando, za katerega je libreto in glasbo po motivih istoimenskega romana Virginie Woolf napisal skladatelj Drago Ivanuša, režirala pa ga je Barbara Hieng Samobor. Govori o potovanju skozi čas in razpira vprašanja o identiteti in spolu. Premiera bo v sredo.