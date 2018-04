Seul ugasnil zvočnike na meji s Severno Korejo

Seul, 23. aprila - Pred petkovim vrhom Korej je Južna Koreja danes nehala predvajati propagandna sporočila preko zvočnikov ob meji s severno sosedo. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un in južnokorejski predsednik Moon Jae-in se bosta v petek sestala v vasi Panmunjom. To bo prvi vrh med državama po več kot desetletju in tretji po koncu korejske vojne leta 1953.