Poljska - Italija 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)

Budimpešta, 22. aprila - Hokejisti Italije so na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina A) v Budimpešti v 1. krogu premagali Poljsko s 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Pred tem so v drugi tekmi dneva Kazahstanci s 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) premagali Madžare, v prvi pa so Slovenci izgubili proti Britancem z 1:3 (1:1, 0:1, 0:1).