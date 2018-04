V Salzburgu na deželnih volitvah vse kaže na zmago ÖVP

Salzburg, 22. aprila - V Avstrijski zvezni deželi Solnograška so danes potekale deželne volitve, na katerih bo, kot kažejo vzporedne volitve, jasno zmago slavila ljudska stranka (ÖVP). Stranka naj bi glede na napovedi dveh agencij dobila okoli 40 odstotkov glasov. Socialdemokrati (SPÖ) in svobodnjaki (FPÖ) pa naj bi bili izenačeni pri okoli 18 do 19 odstotkih.