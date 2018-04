Francoska policija zaradi groženj evakuirala Mont Saint Michel

Pariz, 22. aprila - Francoski policisti v enem najbolj obleganih turističnih krajev Mont Saint Michel so bili danes obveščeni o neimenovanem moškemu, ki naj bi grozil, da bo napadel predstavnike lokalne policije. Ker so policisti vsako sled za moškim izgubili, so naposled kraj preventivno evakuirali in izvedli hišne preiskave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.