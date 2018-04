Aleksandra Podgoršek v Taškentu do šestega mesta

Taškent, 22. aprila - Slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki Aleksandra Podgoršek je v današnjih finalih svetovnega pokala v Taškentu uspešno opravila nastop s trakom in zasedla šesto mesto. Zmagala je članica olimpijskih, svetovnih in evropskih prvakinj Rusinj, Aleksandra Soldatova, ki je danes slavila poker zmag. Najboljša je bila tudi z obročem, žogo in kiji.