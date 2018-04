Ljubljana, 22. aprila - Vodilna ekipa 2. slovenske nogometne lige Mura je uspešno odgovorila na sobotni zmagi najbližjih zasledovalk Nafte 1903 in Drave. Sobočani so tokrat v okviru 24. kroga premagali Jadran Dekane s 3:0 in tako ohranili 11 točk prednosti.