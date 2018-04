V trčenju treh osebnih vozil in avtobusa osem lažje poškodovanih

Dol pri Ljubljani, 21. aprila - Pred naseljem Senožeti v občini Dol pri Ljubljani so danes okoli 16.30 trčila tri osebna vozila in avtobus, so za STA potrdili na ljubljanski policijski upravi. Okoliščine nesreče še ugotavljajo, po prvih podatkih pa se je lažje poškodovalo osem oseb, ki so bile v osebnih vozilih. V avtobusu, ki je prevažal otroke, ni bil nihče poškodovan.