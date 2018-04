Celjanke za točko zaostale za rekordom

Ljubljana, 21. aprila - Košarkarice Cinkarne Celje so v dvanajstem krogu drugega dela državnega prvenstva dosegle šestindvajseto zmago in ostajajo neporažene v tej sezoni, 132 doseženih točk pa je drugi najboljši dosežek v zadnjih desetih sezonah v 1. SKL. Celjanke so za lastnim rekordom iz 2009 zaostale le za eno točko.