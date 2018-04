Pet slovenskih polfinalov v Moskvi

Moskva, 21. aprila - V Moskvi so opravili kvalifikacije za drugo tekmo svetovnega pokala športnih plezalk in plezalcev v balvanskem plezanju. V polfinale se je prebilo tudi pet slovenskih plezalcev Jernej Kruder in Gregor Vezonik v moški ter Janja Garnbret, Mia Krampl in Katja Kadić v ženski konkurenci.