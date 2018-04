Rovan novi predsednik Planinske zveze Slovenije

Šoštanj, 21. aprila - Na redni letni in volilni skupščini Planinske zveze Slovenije v Šoštanju je na čelu slovenskih planincev dosedanjega predsednika Bojana Rotovnika nasledil Jože Rovan. Kot gorski stražar, planinski vodnik, markacist in turno-kolesarski vodnik je že desetletja vpet v delo planinske in je vodenje PZS prevzel ob veliki podpori delegatov.