Indijska vlada potrdila smrtno kazen za posilstvo otrok

New Delhi, 21. aprila - Indijska vlada je danes sprejela dopolnilo zakona o zaščiti otrok pred spolnimi zlorabami, ki uvaja smrtno kazen za posilstvo otroka, mlajšega od 12 let. Najvišja predpisana kazen za takšno dejanje je bil doslej dosmrtni zapor. Gre za še eno potezo v sklopu prizadevanj za zajezitev spolnih zlorab mladoletnih deklet, ki so v Indiji zelo pogoste.