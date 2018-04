Iz Ljubljanice potegnili poldrugo tono odpadkov

Ljubljana, 21. aprila - Udeleženci današnje akcije čiščenja Ljubljanice, ki je potekala od Špice do Tromostovja, so iz reke potegnili okoli tono in pol odpadkov. Sicer tradicionalno akcijo vsako pomlad v sodelovanju z ljubljansko mestno občino organizirata Društvo za podvodne aktivnosti Vivera in Slovenska potapljaška zveza. Letošnja akcija je bila že 27. po vrsti.