Sirski uporniki zapuščajo manjše območje blizu Damaska

Damask, 21. aprila - Sirski uporniki so danes začeli zapuščati žep pod nadzorom opozicije na podeželju severovzhodno od prestolnice Damask, kar je del dogovora o evakuaciji. Pred tem so predali skrivališče oklepnih vozil, raket in orožja, poroča nemška tiskovna agencija dpa, ki se sklicuje na sirske državne medije.