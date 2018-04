Napovedani konec severnokorejskih jedrskih poskusov zaključuje njihov dolg seznam

Pjongjang, 21. aprila - Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je po poročanju lokalnih medijev odločil, da Severna Koreja z današnjim dnem konča jedrske preizkuse in preizkuse medcelinskih balističnih raket. Če bo odločitev uresničena, to pomeni zaključek dolgega seznama njenih jedrskih poskusov. Sledijo ključni datumi v severnokorejskem razvoju raket in jedrskega orožja.