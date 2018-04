Trstenjakova in Gomboc glavna aduta v Jaffi

Ljubljana, 23. aprila - Najboljše judoiste stare celine med 26. in 28. aprilom čaka prvi vrhunec sezone, evropsko prvenstvo bo gostil Tel Aviv, natančneje Jaffa, južni in hkrati najstarejši del tega izraelskega obmorskega mesta. Na prizorišče bo odpotovala tudi številčna slovenska ekipa, nastopilo bo osem deklet in pet fantov, cilji pa so kot zmeraj znova visoki.