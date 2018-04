Policisti iščejo očividce petkove prometne nesreče v Mariboru

Maribor, 21. aprila - V petek se je ob 14.50 v križišču Ptujske in hitre ceste v Mariboru zgodila prometna nesreča med avtobusom in kolesarjem, ki se je v nesreči huje poškodoval. Mariborski policisti zaradi razjasnitve okoliščin nesreče iščejo morebitne priče in tiste, ki bi neznanega kolesarja morda poznali.