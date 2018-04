NSi v Grosupljem začenja volilni in programski kongres

Grosuplje, 21. aprila - Opozicijska stranka Nova Slovenija v Grosupljem začenja volilni in programski kongres, na katerem bo okoli 400 delegatov med drugim volilo novo vodstvo in sprejelo volilni program za obdobje od leta 2018 do leta 2022. Edini kandidat za predsednika je Matej Tonin, ki stranko od januarja vodi kot v. d. predsednika.