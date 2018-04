Ascent išče denar za črpanje plina na Petišovskem polju

Lendava, 21. aprila - Britanska družba Ascent Resources, ki na Petišovskem polju črpa in prodaja zemeljski plin, potrebuje denar za razvoj projekta, zato išče strateškega partnerja, ali pa bo prodala del podjetja oziroma del pravic za črpanje plina, napoveduje direktor Colin Hutchinson. Pri Geoenergu so prepričani, da to ne bo vplivalo na črpanje plina.