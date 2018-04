Barcelona, 21. aprila - Španski prvoligaš Espanyol iz Barcelone je odpustil trenerja Quiqueja Sancheza Floresa in športnega direktorja Jordija Lardina. Prvo ekipo bo zdaj treniral pomočnik trenerja David Gallego. Espanyol je od zadnjih 15 tekem zmagal le na dveh in je na 16. mestu prvenstvene lestvice, za njim so še Levante, Deportivo, Las Palmas in Malaga.