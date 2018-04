Na obisku pri Trumpu prihodnji teden Macron in Merklova

Washington, 22. aprila - Ameriški predsednik Donald Trump bo od ponedeljka do srede na državniškem obisku z vsemi častmi gostil francoskega predsednika Emmanuela Macrona, v petek pa prihaja v Belo hišo nemška kanclerka Angela Merkel. Francoz in Nemka bosta Američana v glavnem prepričevala, naj ne uvede carin za Evropo in pusti Iran pri miru.