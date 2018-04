Bolzano drugič zmagovalec lige Ebel

Salzburg, 20. aprila - Hokejisti Bolzana so zmagovalci lige Ebel, razširjenega avstrijskega prvenstva, za sezono 2017/18. V današnji odločilni sedmi finalni tekmi so v gosteh s 3:2 (2:0, 1:0, 0:2) premagali Salzburg in slavili s 4:3 v zmagah. Za južnotirolsko ekipo je to drugi naslov v ligi po sezoni 2013/14.