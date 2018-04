Dobovcu prva finalna tekma 1. SFL

Ljubljana, 20. aprila - Dobovec Pivovarna Kozel je povedel v finalni seriji 23. sezone 1. SFL. V Litiji so bili gostje iz Rogaške Slatine s 6:3 boljši od Litijanov. Kozli so še dve zmagi oddaljeni od svojega drugega naslova državnih prvakov, naslednja tekma bo v petek, 27. aprila - vnovič v Litiji. Mariborčani so z zmago z 2:1 odprli boj za tretje mesto proti Sevnici.