Udrihov Žalgiris izgubil drugo tekmo četrtfinala proti Olympiacosu

Ljubljana, 20. aprila - Košarkarji Olympiaciosa so v drugi četrtfinalni tekmi evrolige premagali Žalgiris z 79:68 in izid v zmagah izenačili na 1:1. Za Žalgiris je Beno Udrih v slabih sedmih minutah zbral dva skoka in eno podajo. Ekipi igrata na tri zmage, naslednja tekma bo v torek, 24. aprila. Na drugi tekmi je Fenerbahče s 95:89 ugnal Vitorio Baskonio in povedel z 2:0.