Dnevnik: Zakaj morajo biti sojenja javna (21. 4.)

Ljubljana, 20. aprila - Del javnosti se je bolj kot o tem, kakšna naj bo pravična kazen za uboj Gašperja Tiča, spraševal, ali je prav, da je sojenje obtoženemu Stefanu Cakiću javno. Tudi leta 2018 so spolne usmerjenosti, ki niso zgolj heteroseksualne, še vedno tabu in nekateri so se ob smrti igralca naslajali nad okoliščinami tragedije, v Dnevniku piše Peter Lovšin.