Primorske novice: Očistimo svet sprenevedanja (21. 4.)

Koper, 20. aprila - Marsikje danes krajani, ribiči, taborniki in drugi čistijo svojo ulico, vas, igrišče, potok, pobirajo nemarno odvržene odpadke ob cesti. Med njimi so zagotovo pločevinke in plastične vrečke. Brez teh danes skoraj ni kraja, po katerem stopa človek, v Primorskih novicah piše Marica Uršič Zupan.