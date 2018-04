Strožji nadzor na mejah EU povečuje dobiček tihotapcem migrantov

Haag, 20. aprila - Kljub pomembnemu zmanjšanju števila migrantov, ki na nedovoljen način prihajajo v Evropsko unijo, tihotapci migrantov ustvarjajo vse večje dobičke zaradi vse bolj zaprtih meja in strogih mejnih kontrol v uniji, v danes objavljenem poročilu opozarja Europol. Opozarja tudi, da so tihotapci ljudi v EU vse bolj profesionalni in neusmiljeni.