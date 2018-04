Končana prva faza sanacije Kemisa, v tem tednu sprejeli prve odpadke

Ljubljana, 20. aprila - V vrhniškem podjetju za ravnanje z odpadki Kemis, kjer je zagorelo lanskega maja, so končali prvo fazo sanacije objekta. V torek so tako začeli s prevzemom tekočih in nekaterih trdih nevarnih odpadkov, je pojasnil direktor Kemisa Emil Nanut, ki bo z majem vodenje podjetja prepustil Boštjanu Šimencu. V Kemisu bo ostal kot pomočnik direktorja.