Festival Lent letos predvidoma z novim odrom na Dravi

Maribor, 22. aprila - Mestna občina Maribor je za gradnjo načrtovanega stalnega odra na Dravi prejela eno ponudbo in s tem podjetjem bo pogodbo po napovedih podpisala prihodnji teden. "Po sedaj predvideni časovnici bo oder dokončan do Festivala Lent, če ne pride do kakšnih zapletov," so za STA povedali na občini.