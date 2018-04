Ljubljanska borza: Večina delnic s padcem

Ljubljana, 20. aprila - Ljubljanska borza je današnje trgovanje končala s padcem. Indeks blue chipov SBI TOP se je ob 0,70-odstotnem padcu oblikoval pri 830,92 točke, pocenila se je večina delnic v indeksu. Borzni posredniki so sklenili za 685.840 evrov poslov, za vlagatelje pa so bile najbolj zanimive delnice Zavarovalnice Triglav in Petrola.