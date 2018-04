Rektorji slovenskih univerz bi imeli novo ministrstvo

Vipava, 20. aprila - Rektorji treh slovenskih univerz, ki so se danes zbrali na rektorski konferenci v Vipavi, so sprejeli pobudo, da se v prihodnji vladi ustanovi ministrstvo za razvoj, ki bi pokrivalo področja znanosti, inovacij, visokega šolstva, tehnologij in informacijskih tehnologij. Pobudo bodo poslali vsem političnim strankam.