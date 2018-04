Vidni predstavniki s področja krožnega gospodarstva maja tretjič v Sloveniji

Ljubljana, 20. aprila - Slovenija bo maja gostila tretjo mednarodno konferenco o krožnem gospodarstvu Circular Change. Na dvodnevnem dogodku bodo spregovorili vidni predstavniki s področja krožnega gospodarstva, ki v Evropi in svetu zarisujejo trende in pomagajo pri uveljavljanju te nove gospodarske paradigme, so na današnji predstavitvi dejali organizatorji.