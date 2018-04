V Hannovru o industriji prihodnosti

Hannover, 23. aprila - V nemškem Hannovru se bo danes začel največji industrijski sejem na svetu, na katerem bodo do petka na ogled tehnološke rešitve za tovarne in energetske sisteme prihodnosti. Partnerska država bo Mehika, ki se bo predstavila kot inovativna industrijska država. Na sejmu bo tudi 14 slovenskih razstavljalcev in gospodarska delegacija.