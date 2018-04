Sodišče Cakiću dosodilo osem let in pol zapora

Ljubljana, 20. aprila - Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je Stefana Cakića danes spoznal za krivega uboja igralca Gašperja Tiča v stanju bistveno zmanjšanje prištevnosti in zanj določil osem let in pol zapora. Tožilstvo je sicer zanj zahtevalo 12 let zapora in podaljšanje pripora do začetka prestajanja zaporne kazni.