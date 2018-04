GE v četrtletju z 1,2 milijarde dolarjev izgube

New York, 20. aprila - Ameriški industrijski konglomerat General Electric (GE) je v prvem četrtletju letos vknjižil 1,2 milijarde dolarjev izgube, potem ko je oblikoval visoke rezervacije za tožbo. Iz poslovanja je beležil dobiček, tudi prihodki od prodaje so se povečali, in sicer za 6,7 odstotka na 28,7 milijarde dolarjev.