Bruselj podaljšal protidampinške dajatve na uvoz kitajskih jeklenih vrvi in kablov

Bruselj, 20. aprila - Evropska komisija je podaljšala protidampinške dajatve na uvoz jeklenih vrvi in kablov iz Kitajske za nadaljnjih pet let. Komisija je ob nedavnem pregledu ugotovila, da bi se v primeru izteka ukrepov damping kitajskih podjetij nadaljeval, kar bi imelo negativen finančni vpliv na jeklarsko industrijo EU, so danes sporočili iz Bruslja.