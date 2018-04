V Turčiji znova vroče, trener Besiktasa moral v bolnišnico

Istanbul, 20. aprila - V turškem nogometu znova vre. Na četrtkovi povratni polfinalni tekmi turškega pokala med Besiktasem in njegovim mestnim tekmecem iz Istanbula Fenerbahcejem so morali tekmo v 57. minuti pri izidu 0:0 prekiniti, saj se je trener Besiktasa Senol Gunes zgrudil, ko ga je zadel predmet, šlo naj bi za vžigalnik, ki so ga vrgli navijači s tribun.