Salisbury po napadu z živčnim strupom varen

London, 20. aprila - Strokovnjaki britanskega okoljskega ministrstva so v četrtek sporočili, da so lahko na določenih krajih v mestu Salisbury še prisotne nevarne količine živčnega strupa novičok. Kljub temu so danes poudarili, da je Salisbury varen. Novičoku naj bi bila v začetku marca v Salisburyju izpostavljena nekdanji ruski agent Sergej Skripal in njegova hči.