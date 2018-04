Dobrovo, 20. aprila - V Vili Vipolže danes ob 18. uri odpirajo razstavo del, ki so nastala na mednarodni umetniški koloniji Art Circle 2018. Na celotnem območju Goriških Brd in v posameznih krajih v Vipavski dolini je od nedelje ustvarjalo 60 tujih in slovenskih umetnikov.