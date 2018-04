Stopnja zaposlenosti lani v EU najvišja doslej

Luxembourg, 20. aprila - Stopnja zaposlenosti v EU pri ljudeh, starih med 20 in 64 let, je lani dosegla 72,2 odstotka, kar je 1,1 odstotne točke več kot leto pred tem in največ doslej, kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat. EU sicer želi s svojo strategijo stopnjo zaposlenosti dvigniti na vsaj 75 odstotkov do leta 2020.